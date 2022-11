Les Européens éprouvent plus de difficultés à boucler leurs fins de mois

Les Bulgares sont ceux qui ont le plus de mal: 39,8% des sondés de ce pays d’Europe de l’Est affirment rencontrer des difficultés ou des grandes difficultés à faire face aux dépenses nécessaires. En Belgique, ils étaient plus de 16,3% dans ce cas au deuxième trimestre, un pourcentage en hausse depuis le troisième trimestre 2021. En France et en Italie, plus de 20% des répondants disent rencontrer des difficultés ou des grandes difficultés à faire face aux dépenses nécessaires.

À l’inverse, ce sont les Finlandais qui semblent les mieux lotis: 11% seulement affirment éprouver des grandes difficultés ou des difficultés à boucler leurs fins de mois et 40,5% le font très facilement ou facilement.