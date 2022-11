DLC «Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties»: «On s’est affranchi des règles de l’open world pour ajouter ce côté spectaculaire qu’on voulait»

C’est le premier DLC pour Dying Light 2 qui s’appelle Bloody Ties. Ce qu’on annonce comme durée de vie, pour la campagne principale, c’est 5 ou 6 h même si c’est centré autour d’une arène. Je dirais, pour simplifier la compréhension, l’arène c’est le personnage principal du DLC mais c’est un des personnages. C’est-à-dire qu’il y a une vraie histoire derrière. On est sur des enjeux qui sont ces conflits entre la célébrité et la famille. En vrai, c’est une histoire de famille comme dans « Gladiateur » : ce sont des combats dans l’arène mais en vrai, ça parle de famille, ça parle de loyauté, ça parle de choses comme ça. Là c’est la même chose. On va avoir une accroche sur la façon dont on va rentrer dans le DLC. Ça va être sur un conflit qui est lié à la famille, c’est ce qu’on va découvrir, on a un côté qui est presque une tragédie grecque. Au fur et à mesure de notre progression, on va découvrir les personnages et leurs motivations. On va se rendre compte qu’il y a tout un enjeu autour de ce que cette arène et cette poursuite de la célébrité ont fait à cette famille et comment elle l’a détruit. Donc l’histoire principale, c’est ça avec une durée de vie de 5 ou 6 h annoncée. Moi, par exemple, je mets plus de temps mais je suis un peu plus vieux même si j’ai plus de 1.000 heures sur Dying Light 2. Mais la difficulté des challenges est assez relevée, à la fois dans l’arène et dans les quêtes. Il y a pas mal d’endroits où on a ajouté de l’épice sur des mécaniques connues des joueurs. Après la campagne, il y a une petite map, donc ce n’est pas juste centré autour de l’arène.

Comment se construit un DLC justement ? Fait-on fi de l’histoire principale en apportant quelque chose de totalement différent ou on essaye de se raccrocher à l’histoire de base ?

L’idée, c’était vraiment d’avoir ce petit monde qui se suffit à lui-même et qui a sa propre histoire, ses propres règles. L’idée, c’était plutôt de se dire comment est ce qu’on peut, sur le plan narratif et sur le boulot qu’on a fait sur la construction du monde, avoir une autre facette de ce que c’est que de survivre dans ce monde post-apocalyptique. C’est de donner un autre endroit avec d’autres personnages, avec d’autres règles. C’est vraiment un côté vraiment un peu twister de ces gens qui ont trouvé une autre manière de survivre et trouver une manière de donner du sens à leur vie C’est une question presque moderne : quand le monde perd de son sens, comment est ce qu’on trouve du sens dans ce qu’on fait. Notre nouveau groupe de personnages a trouvé ce sens avec l’arène. C’est sur ce prisme que l’on avait au départ : on va montrer une facette qui est différente de Villedor, avec des règles différentes, avec des gens qui ont survécu d’une manière totalement différente… parce que pour nous, c’était ce qui primait sur le côté histoire et construction du monde à la base. Sans connecter forcément avec l’histoire principale. C’est une histoire qui va être en parallèle, le DLC peut commencer à n’importe quel moment de l’histoire.

Est-ce que vous vous focalisez sur l’expérience du DLC sur l’histoire ou des nouvelles mécaniques ?

C’est les deux choses qui étaient en parallèle. Ce sont les mécaniques qui sont venues en premier. Pour Techland, la pépite d’or dans cette boîte, c’est tout ce qui va être l’expérience du parcours sur lequel on est. On est au top de ce qui se fait. Et puis le combat qui a été particulièrement développé pour Dying Light 2. L’idée de départ, au-delà de l’histoire, c’était de se dire on va prendre nos designers, on va les mettre dans une pièce (de manière figurée, rires) et leur demander de prendre les meilleurs moments et les meilleurs éléments de ce qu’est l’expérience de jeu et vous rajoutez quelque chose là-dedans, c’est open bar. Faites-vous plaisir parce qu’en fait, le fait d’avoir une arène, ça permet de s’affranchir un peu des règles de l’open world pour ajouter ce côté spectaculaire qu’on voulait pour ce DLC.

N’est-ce pas frustrant aujourd’hui de sortir un jeu avec cette « économie nouvelle » des jeux (extensions, DLC…) ? Est-ce un élément qui est pris en compte au moment de la conception du jeu en gardant, par exemple, des éléments que vous n’avez pas eu le temps de finir ?

En fait, aujourd’hui, on est dans un mode de production où lorsqu’on sort un jeu, ce n’est pas la fin de l’histoire, on le sait, même en tant que développeur. Dans le passé, les développeurs partaient six mois en congés après un gros jeu. Aujourd’hui ce n’est plus le cas parce qu’il y a du post-launch, le suivi à la fois du DLC et aussi l’amélioration de l’expérience. Donc quand on est dans le développement, on a quand même tout ça en tête. On peut se dire que, dans certains cas, quand on sent qu’on ne va pas pouvoir faire aboutir des features ou qu’on a des éléments de contenu qu’on ne va pas avoir le temps de pousser complètement, on a un stock des choses sur lequel on peut se dire que ça sera poussé dans un DLC ou dans du contenu additionnel. Après le DLC, c’est une production à part entière. On ne part pas de zéro. On garde le même moteur avec le DLC, potentiellement des mécaniques qui ont déjà été testées, pas forcément complètement terminées mais que l’on peut utiliser. Mais après la conception, elle se fait autour de l’intention qu’on a pour l’expérience, c’est ça qui va déterminer ce qu’on met dedans. On a intention sur l’expérience, sur le monde et sur ce que l’on veut raconter.