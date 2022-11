Variole du singe: l’OMS veut renommer la maladie en «mpox»

Les deux noms cohabiteront pendant une période d’un an avant que le terme monkeypox ne soit abandonné, même s’il pourra toujours être recherché dans le classement international des maladies, a précisé l’OMS, qui a l’autorité pour nommer de nouvelles maladies et, très exceptionnellement, de changer le nom de maladies existantes.

Des relans racistes

Lorsque la flambée de cas de variole du singe a fait son apparition à partir du printemps 2022 « des propos racistes et stigmatisants en ligne, dans d’autres contextes et dans certaines communautés ont été observés et signalés à l’OMS », poussant un certain nombre de pays et d’individus ou organisations à demander un changement de nom, rappelle l’organisation.