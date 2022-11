53 stations de métro sont équipées d’un ascenseur à Bruxelles

Sur le réseau des 69 stations de métro et pré-métro bruxelloises, 53 sont aujourd’hui complètement équipées d’ascenseurs. Dernières réalisations en date : la mise en service de l’ascenseur reliant la voirie à la mezzanine à la station Anneessens et le placement du dispositif podotactile à la station Porte de Hal, après l’installation des 4 ascenseurs et des rampes d’accès au niveau des quais ce début 2022.

« Avoir l’ensemble de notre réseau Stib parfaitement accessible à tous est pour nous une priorité. Dans ce cadre, nous continuons à travailler d’arrache-pied pour poursuivre la transformation de toutes nos stations de (pré)métro. Je me réjouis que, cette année encore, nous ayons pu rendre accessible deux nouvelles stations, Anneessens et Porte de Hal, aux personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles. Cela sera aussi également utile à tous les autres usagers, notamment les parents avec poussettes ou les personnes âgées », déclare Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.