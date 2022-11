Olivier Terwagne en showcase à la librairie Molière à Charleroi: un de ses textes a été sélectionné pour figurer dans la brochure «Lisez-vous le belge?»

« Je ne tourne pas la page, car elle ne brûle pas. Les bulles dans la marge aux frontières de tes doigts. Que cache-t-on au juste quand on se met à nu ? Sans demander des comptes aux petites histoires qu'on se raconte... » Voilà comment débute « Marque-l'âme ». Ce texte poétique d'Olivier Terwagne figure, aux côtés de 7 autres textes d'auteurs wallons, dans la brochure « Lisez-vous le belge? ».

Chaque production est accompagnée d'une consigne et invite le lecteur à jouer avec les mots, à rêver, à cogiter... Samedi après-midi, Olivier était en showcase au Grenier de la librairie Molière. Musicien multi-instrumentiste, il a interprété quelques-uns de ses succès : « Cartes de vacances », « Mnémosyne », « Ma chimay, mon chat et moi »,... au piano, à la guitare, au banjo et à la harpe celtique. Originaire de Chimay, et habitant aujourd'hui Couillet, l'artiste vient de sortir un coffret de 4 CD (de 2015 à 2022) avec 9 bonus, représentant 2 heures 45' d'écoute. Également écrivain, helléniste, amoureux de littérature en général et historien (il enseigne l'Histoire à l'Institut Notre-Dame de Loverval), il a sorti l'ouvrage : « Momentanément présent ».