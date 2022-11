Water-polo (D1) | L’ENL La Louvière n’avait pas le bon état d’esprit: «On aurait dit que certains avaient la peur au ventre»

Courtrai 10

ENL La Louvière 8

Par quart-temps : 3-2/2-1/3-4/2-1. L’ENL alignait : Magagnin, Y. Leemans, N. Matthys (3), Buden (1), Bouche, Hassaini, Vitrant, Vreux, Pal Szilvasan (2), R. Leemans (1), Huart (1), Goffin, S. Matthys.

Les Loups étaient prévenus, ce déplacement à Courtrai était synonyme de piège. Pourtant la formation de Kevin Chavepeyer est bel et bien revenue bredouille. « Il fallait se méfier de cette équipe qui joue agressivement dans le bon sens du terme dans son bassin. Même si Courtrai n’est pas du même calibre que Mouscron ou Malines, c’est quand même costaud et il fallait afficher le bon état d’esprit dès le départ », confiait le coach.

Mais ce ne fut pas vraiment le cas. Il est à préciser que Godeau (épaule) n’était pas présent alors que Magagnin n’était pas au mieux suite à des circonstances atténuantes. L’ENL n’a donc pas débuté la partie dans les meilleures conditions. « J’ai également dû composer sans plusieurs malades. Néanmoins, Pal Szilvasan était de retour après plusieurs semaines à l’infirmerie suite à sa blessure aux côtes. Il a fait son match, mais ce n’était pas une grande prestation pour autant. Un peu à l’image de toute l’équipe… »

« Le bnc n’a pas apporté le plus attendu »

Si Leemans et Matthys ont donné, par deux fois, l’avance aux Louviérois dans le premier quart, ce sont bien les Courtraisiens qui ont dominé la rencontre. Certes, l’ENL est parvenue à recoller à 8-8 dans le dernier quart mais l’équipe locale a mieux géré les derniers instants. « Nous avons très mal joué sur le plan offensif. Les occasions étaient en nombre mais les bons gestes n’étaient pas présents. La plupart de nos tirs étaient ciblés sur le gardien adverse alors qu’il fallait viser les coins. Même au niveau de l’envie, je n’ai pas ressenti ce surplus qui permet de remporter une partie. Quand Courtrai marquait, c’était beau à voir dans leur équipe. Enfin, le banc n’a pas apporté non plus le plus que j’attendais pour renverser la vapeur. On aurait dit que certains avaient la peur au ventre. »

C’est donc un ensemble d’éléments qui ont conduit les Loups vers ce revers qui a évidemment des conséquences au classement. Mouscron a cartonné dans le match au sommet face à Malines (19-9) et possède trois points d’avance sur l’ENL. « Nous aurions pu rester aux basques de Mouscron et faire le trou par rapport aux autres. Il y a aussi des conséquences mentales même si rien n’est évidemment perdu. »

Une réaction est donc attendue ce samedi à Tielt (19h), le dernier au classement avec aucune unité.