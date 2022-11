Guerre en Ukraine: la Belgique envoie un nouveau convoi d’aide humanitaire en Ukraine via B-FAST suite à la visite d’Alexander De Croo et Hadja Lahbib

« Les Affaires étrangères offrent de l’équipement de protection et de première nécessité, adapté aux conditions hivernales, notamment des groupes électrogènes, des sacs de couchage, des kits de premiers secours et des rations de soupe », a précisé le département dans un communiqué.

Les entreprises belges Elia et Proximus fournissent également des équipements techniques et ICT pour remplacer les infrastructures de base et électriques détruites. La Flandre fait don de tonnes de sel de voirie pour faire face aux conditions hivernales, a ajouté le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères.