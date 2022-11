Le spectacle «Quand le jazz est là» passe par la Petite Centrale à Tihange le 10 décembre

Quand le jazz est, quand le jazz est là… La Java s’en, la java s’en va… De ces quelques mesures de la chanson de Nougaro (le Jazz et la Java) est née l’idée de ce spectacle que l’on pourrait sous-titrer « Petite histoire de la chanson française ayant un lieu de parenté avec le jazz ».

Deux musiciens chevronnés et expérimentés, un chanteur amoureux du swing et de la langue française, il n’en fallait pas plus pour mettre sur pied ce concert. L’idée est simple : parcourir quelques chansons françaises ayant influencé le jazz, s’en étant inspiré ou lui rendant hommage. De l’incontournable « Feuilles Mortes » à la « Boîte de Jazz », en évoquant les influences jazz de Trenet, Gainsbourg, et même Brassens… le tout assaisonné de quelques anecdotes amusantes et toutes véridiques.