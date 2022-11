Adelina, candidate Belge du «Meilleur Pâtissier» : «Avec Benjamin, on se soutient mutuellement»

Je fais partie des derniers candidats. La pression monte et la fatigue se fait sentir. J’ai un peu peur parce que je me suis sentie moins à l’aise lors des dernières épreuves. Je suis tellement stressée que je fais des erreurs mais sinon, je continue à tout donner.

Je me dis que j’ai encore toutes mes chances même si j’ai fait quelques flops. Une épreuve n’est pas l’autre. Je repars toujours de zéro dès que je recommence une épreuve. Je sais que j’ai un bon niveau mais la compétition est de plus en plus rude.

Quels sont les meilleurs moments jusqu’à présent ?

D’abord, je retiens le fait d’avoir reçu le tablier bleu lors de la 5ᵉ semaine parce que c’est mythique mais j’ai aussi reçu trois coups de cœur de grands chefs. C’est dingue !

La semaine dernière, pour « Ciné-Télé-Revue », vous avez révélé être en couple avec l’un des candidats de l’aventure, le Toulousain Benjamin, toujours en compétition. Comment vivez-vous cette histoire ?

C’est magique ce qui nous est arrivé. On n’aurait jamais pensé rencontrer notre âme sœur sur un tournage. Ce n’était absolument pas prévu. On pourrait se dire qu’on est concurrents sauf qu’entre nous, on se soutient et on se rassure.

Est-ce que ça a été le coup de foudre immédiat ?

Non, absolument pas. Je le trouvais mignon mais sans plus. Petit à petit, on s’est rapprochés. Ça s’est fait naturellement et doucement. Depuis l’annonce, on reçoit plein de gentils commentaires de la part des personnes qui nous suivent. C’est super-mignon.

Où allez-vous vivre ? En Belgique ou en France ?

Je reste en Belgique parce que j’ai un enfant de 4 ans et il ne pourra jamais être séparé de son père. Du coup, c’est Benjamin qui vient s’installer chez moi.

Quels sont vos projets ?

J’ai toujours voulu me lancer dans la pâtisserie. Lorsque je me suis inscrite à l’émission, je m’étais dit que ce serait une façon de vérifier si je voulais vivre de ma passion ou pas. En faisant « Le meilleur Pâtissier », j’ai tellement appris de choses sur moi et la pâtisserie que je ne me vois pas faire un autre métier. Avec Benjamin, on a plein d’idées. On a créé notre logo et on va lancer notre site internet et nos box de pâtisseries. C’est trop génial.

Qu’avez-vous envie de dire aux personnes qui hésitent à s’inscrire à l’émission ?