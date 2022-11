Émeutes à Liège après le match Belgique-Maroc: le bourgmestre Demeyer condamne «avec la plus grande vigueur» les incidents

Liège a vécu un dimanche chahuté peu après la victoire du Maroc contre la Belgique en Coupe du Monde. Plusieurs individus se sont attaqués au commissariat de police de Droixhe alors que dans le centre de Liège, l’ours installé dans le cadre du marché de Noël a été décapité par quelques supporters.

Au lendemain des ces tristes incidents, Willy Demeyer condamne les actes qui ont été commis : « Le bourgmestre condamne avec la plus grande vigueur les incidents et leurs auteurs. Le sport est ici prétexte à des débordements inacceptables qui en fait visent clairement la Police de Liège. Le bourgmestre se réjouit qu’aucun blessé ne soit à déplorer au sein des forces de l’ordre et sollicite auprès du Procureur du Roi la plus grande fermeté dans la réaction publique », peut-on lire dans le communiqué de la Ville.