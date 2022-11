Facturation électronique dans les maisons de repos à Bruxelles en 2023

À Bruxelles, le 1er avril 2023 marquera la fin de la facturation papier dans les maisons de repos (MR), maisons de repos et de soins (MRS) et les centres de soins de jour (CSJ). C’est un travail important qui a été lancé par Iriscare.

Mais ce n’est pas le seul avantage du passage à la facturation électronique. Cela représente également un processus plus sûr, une diminution du risque d’erreurs, un contrôle automatisé des factures, une plus grande réactivité et, évidemment, un réel gain de temps.