Coupe du monde: la célèbre agence de statistiques qui envoyait les Diables en finale a complètement changé son pronostic…

La défaite contre le Maroc a placé les Diables rouges dos au mur. Désormais troisième de son groupe à la Coupe du monde, la Belgique doit désormais impérativement l’emporter contre la Croatie jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Mais selon la célèbre agence de statistique Gracenote, il n’en sera rien ! Après avoir envoyé les Diables rouges en finale de la Coupe du monde contre le Brésil (en sortant l’Allemagne, le Portugal et la France) avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Gracenote a réalisé une nouvelle simulation de la compétition suite à la défaite des Diables ce dimanche. Et désormais, ils n’apparaissent même plus dans le tableau final de la compétition !

Car c’est bien le Maroc qui arrive en tête du groupe F selon les statistiques, devant la Croatie, qui serait donc deuxième de groupe. Quant à la finale, elle opposerait le Brésil à la France, et ce sont toujours les Brésiliens qui font office de favoris pour le sacre mondial.

