Le Comité local Soralia de Mouscron organise son Noël rouge: les enfants auront l’occasion de croiser le père Noël!

Au programme des stands de jeux de kermesse gratuits avec une pêche aux canards, jeux de massacre, jeux géants, ainsi qu’un stand de grimage. Un spectacle « Magic and Circus Show » plongera les spectateurs dans une ambiance de rêve et d’enchantement en compagnie du clown/magicien Tommy Stevens et Ludivine. Un fabuleux voyage dans le monde captivant de la magie. Jonglerie, fous rires, sculptures de ballons et de papiers seront également au programme.

Les enfants, âgés de 2 à 12 ans, auront aussi l’occasion de croiser le père Noël qui viendra distribuer des friandises.