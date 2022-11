Émeutes à Bruxelles après Belgique-Maroc: le MR de la Ville de Bruxelles demande un plan d’intervention pour les matchs suivants

Par la voix de son chef de groupe, David Weytsman, il a demandé au bourgmestre de Bruxelles de mettre en œuvre un « réel plan d’intervention et de prévention », en vue des matchs à suivre dans le cadre de la Coupe du monde.

Demandant que les casseurs soient punis avec la plus grande fermeté et s’étonnant du nombre peu élevé de personnes arrêtées, David Weytsman a également interrogé le bourgmestre Philippe Close sur les motifs pour lesquels il a décidé de circonscrire les émeutiers dans un quartier précis, à savoir Lemonnier, sans en avertir au préalable les habitants et les commerçants. Selon lui, certains riverains sont encore littéralement terrorisés à la suite des faits de violence.