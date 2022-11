Accord salarial: la N-VA parle d’un plan «décevant et nuisible»

Le gouvernement s’est entendu sur une proposition de conciliation afin de sauver les négociations salariales entre syndicats et patronat. Comme prévu, l’indexation automatique sera conservée mais la marge salariale sera nulle durant les deux prochaines années, quel que soit l’indice. Les entreprises qui s’en sortent bien pourront toutefois accorder une prime allant de 500 à 750 euros à leurs salariés, à condition qu’un accord sectoriel soit conclu à cet effet. L’enveloppe bien-être d’un peu moins d’un milliard d’euros sera par ailleurs intégralement utilisée, en partie pour relever les allocations et les retraites les plus basses, mais aussi pour augmenter le salaire minimum.

« Décevant et dommageable »

Un « accord salarial franchement décevant et dommageable », a asséné le député N-VA Björn Anseeuw. Et « complètement irresponsable quand on sait que les coûts salariaux augmentent déjà beaucoup plus vite en Belgique que chez nos voisins et partenaires commerciaux les plus importants ».