Vacances d’hiver: où trouver les stations de ski les moins chères?

Les stations de ski ont dévoilé leurs tarifs pour la saison 2022-2023. Et comme les skieurs feront attention à leur budget cette année, la plateforme de location de maisons de vacances Belvilla a établi le classement des forfaits les moins chers et les plus chers pour cette saison. Belvilla a comparé 16º stations de ski comptant au moins 40 km de pistes.

Et si on n’a pas de problème d’argent, on file à Crans Montana, dans les Alpes suisses. Il faudra débourser 470,23 euros pour un forfait de ski adulte de six jours, alors que le forfait est gratuit pour les enfants jusqu’à neuf ans pour profiter des 140 km de pistes du domaine.