Arlon : l’opération Shoe-Box se déroulera du 1er au 30 décembre

Idéalement, les boites à chaussures rassemblent 10 aliments et boissons non alcoolisées, non périssables, faciles à ouvrir et prêts à être consommés ainsi qu’une petite carte de vœux. Ce serait super si vous pouviez identifier le destinataire de votre Shoe-Box en indiquant sur l’emballage : homme, femme, enfant et éventuellement la catégorie d’âge.