RTL met un terme à sa collaboration avec un des piliers de l’information

Dans ce communiqué, Laurent Haulotte explique : « J’ai vécu à RTL une aventure professionnelle exceptionnelle et ai eu la chance de pouvoir travailler avec des personnes d’une grande qualité. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont fait confiance et dont j’ai énormément appris. Je souhaite à l’ensemble des équipes de RTL, et particulièrement à celles de la rédaction RTL Info, de poursuivre sur la voie du succès face aux défis à venir. »

Guillaume Collard, CEO RTL Belgium, remercie Laurent Haulotte « pour son professionnalisme et son parcours exceptionnel chez RTL depuis près de 30 ans » : « Laurent a contribué, avec l’ensemble de ses équipes, au leadership de RTL Info ainsi qu’à la création et aux succès de RTL Sport. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Le développement de RTL Info reste au cœur de notre leadership et de nos ambitions pour délivrer une information toujours plus claire et plus proche des belges francophones à travers l’ensemble de nos médias : en télévision, en radio et en digital. »