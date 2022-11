Laurent Haulotte, pilier de l’info chez RTL, quitte la chaîne: «Une aventure professionnelle exceptionnelle»

C’était dans l’air depuis un petit temps. Avec l’arrivée en septembre dernier de Vincenzo Ciuro à la tête du service des sports de RTL, Laurent Haulotte perdait l’une de ses fonctions. Mais, nous assurait-on alors du côté de RTL, sa fonction de directeur de l’info n’était pas en péril. « L’info restant le pilier central, Laurent Haulotte garde un rôle clé dans l’organisation ». Toutefois, précisait le patron du groupe, Guillaume Collard, il était évident que l’info devait évoluer. « Ça passera bientôt par des changements », nous disait-il, sur un ton plus énigmatique. Le futur de l’info sur RTL se fera donc sans l’un des dinosaures du secteur. Ce mercredi, Laurent Haulotte, que le public a d’abord découvert à la présentation des journaux télévisés et aux commentaires sportifs, quittera la maison qu’il a occupée pendant 28 ans.

Le nom de son successeur n’est pas encore connu. C’est Philippe Roussel, actuel rédacteur en chef de l’info, qui assurera la fonction de directeur pendant quelques temps. Laurent Haulotte, beau joueur, ne part pas fâché : « J’ai vécu à RTL une aventure professionnelle exceptionnelle et ai eu la chance de pouvoir travailler avec des personnes d’une grande qualité. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont fait confiance et dont j’ai énormément appris. Je souhaite à l’ensemble des équipes de RTL, et particulièrement à celles de la rédaction RTL Info, de poursuivre sur la voie du succès face aux défis à venir. »