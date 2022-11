Après les coups et les violences, il tente de la défenestrer à Mons: au tribunal, pourtant, elle le soutient et l’embrasse devant les juges!

A une vingtaine, ils tabassent Mike et lui volent sa trottinette en pleine nuit à Frameries Le 7 juillet 2020 en plein confinement. Il fait nuit. Mike, 35 ans, rentre chez lui, rue du Centre à Eugies, en trottinette électrique. Chemin faisant, cité du Soleil levant, il se fait alpaguer par une bande de jeunes un peu plus jeunes que lui.

Par Gisèle Maréchal

« En dépit du confinement, ils étaient une vingtaine à m’entourer, m’empêchant de partir. Ils m’insultent. Je stoppe, je leur demande pourquoi ils en ont après moi. Un d’eux me demande ma trottinette. Je refuse : il me porte un coup de poing à la tête. Et ils se mettent ensuite à cinq ou six sur moi, me faisant chuter au sol. Ils s’emparent de ma trottinette mais je les pourchasse jusqu’à l’école du Centre, je la récupère – enfin, ils me la lancent –, et je rentre vite chez moi. Mais ils me pourchassent toujours ! Hélas, je ressors voir s’ils n’allaient pas dégrader ma voiture ou celle de mes parents. Notamment, un d’eux me porte alors un gros coup de casque à la tête. »

La mère de Mike sort de la maison, les enguirlande. Le père aussi. Les jeunes s’en vont.

Depuis, des migraines atroces

Mais les conséquences de l’agression sont importantes pour Mike, qui outre sa plaie à la tête, se plaint de plusieurs hématomes à la face et au genou droit, de dermabrasions aux mains. Et il se sent handicapé depuis lors. « J’aurais pu subir une commotion cérébrale ! Depuis, je me plains de migraines atroces, j’ai quatre vertèbres foutues, j’ai de l’arthrose au bras, j’ai été opéré au genou… »

Mike était ce vendredi devant le tribunal du Hainaut, division de Mons. Assisté de Me Anne-Julie Parquet qui décrit les séquelles, il réclame un dédommagement provisoire de 5.000 euros.

Ce que pense Mike de sa déconvenue ? « Ils sont connus dans le coin. Ce soir-là, il paraît qu’ils avaient bu et que par jeu, ils choperaient le premier qui passerait à leur portée… Le destin a voulu que ce soit moi… » Appelée, la police a interpellé non loin de là deux individus portant respectivement un casque et une béquille. Ce sont deux des prévenus. Mais eux, se dédouanent en niant le vol du deux-roues, et en disant que c’est le père de Mike qui s’est montré particulièrement violent à leur égard ! Au tribunal de trier et de faire la part des choses.

Aucun n’avoue les coups

Ayant suivi l’audience, Mike découvre avec effarement qu’« aucun des quatre prévenus (un n’a pas daigné se déplacer au procès) n’avoue clairement m’avoir porté des coups avec les conséquences que j’endure. Ils prétendent aujourd’hui qu’ils ne m’ont jamais volé ma trottinette, puisqu’elle a été retrouvée chez moi… Mais je peux attester du contraire ! » Ils ont apparemment une sale réputation dans l’entité. « Ils sont très connus, mais ils n’ont jamais eu d’ennuis avec la justice. Moi, si, voilà 15 ans… Et donc je sais très bien que si je porte des coups, je risque la prison. » Et il termine : « Vous avez entendu toutes les scènes de coups dont ils répondent au procès ? » Il regrette enfin que la juge ne lui ait pas donné la parole en fin d’audience. « Mes voisins aussi, voulaient témoigner mais on ne leur a rien demandé. » Une consolation : « Depuis lors, je n’ai plus rien subi de leur part. Pour le moment du moins. »