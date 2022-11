La Volvo XC40 Recharge gagne 100 km d’autonomie

Les Volvo C40 et XC40 Recharge évoluent pour offrir encore plus d’autonomie. Jusqu’ici, les clients pouvaient choisir entre deux versions : Single Motor (231 ch, traction avant, batterie de 67 kWh) et Twin Motor (408 ch, 4 roues motrices et 75 kWh de batterie). Tout cela avec une autonomie située entre 400 et 430 km.

Propulsion

Désormais, Volvo propose trois versions : Single Motor et petite batterie, Single Motor et grande batterie, et Twin Motor avec grande batterie. Pour les deux premières, le moteur passe à l’arrière (ce qui en fait une propulsion) et gagne en puissance : 238 ou 252 ch en fonction de la batterie retenue. Rien ne change pour la version Twin Motor. Résultat : les C40 et XC40 Recharge Single Motor offrent jusqu’à 100 km d’autonomie en plus selon la version.