L’entrée principale du cimetière de Marcinelle fermée pour une durée indéterminée: un nouvel accès va être créé un peu plus loin...

Nombre de Marcinellois l’ont déjà remarqué : l’entrée principale du cimetière, par le grand porche, est fermée depuis quelques temps déjà. « C'est pourtant l'endroit le plus facilement accessible pour les visiteurs », dénonce Nicolas Tzanetatos, chef de groupe MR au conseil communal. « Il n’y a pas d’aire de stationnement du côté de la grille à la rue de la gare. » Et comme, entre les deux, on compte facilement plusieurs centaines de mètres, la situation n’est pas idéale pour les personnes âgées par exemple.

L’entrée rue de la Gare. - C.H.

Alors, à quand une réouverture ?