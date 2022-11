Victoire du Maroc contre la Belgique: Yassine Sellika, procureur du Roi et l’un des magistrats de l’émission «Face au juge», réagit après avoir été aperçu au milieu des supporters à Bruxelles

Dans cette vidéo, on peut voir la personne qui filme s’approcher d’un véhicule dont le conducteur porte le survêtement de l’équipe nationale du Maroc. Il crie « procureur du Roi ». L’automobiliste en question a la vitre baissée et le salue puis, à l’invitation du vidéaste amateur, il crie « Maroc ». À l’arrière, un passager secoue un petit drapeau rouge du pays. de videos La vidéo date de dimanche après-midi. Et l’intéressé n’est pas un inconnu du public puisqu’il s’agit de Yassine Sellika, procureur du Roi de Bruxelles et l’un des magistrats que suit l’émission « Face au juge » sur RTL-TVi, qui a mis en lumière son travail et l’a fait connaître du grand public.

Certains s’étonnent, après avoir vu cette vidéo : le procureur du Roi encourageait-il les supporters ? Que faisait-il là, et savait-il que les images finiraient sur les réseaux sociaux, alors qu’il pourrait se retrouver en charge de l’audition de personnes justement interpellées dans le cadre des émeutes de dimanche, en marge du match Belgique-Maroc ?

Nous avons joint l’intéressé ce lundi, pour savoir ce qu’il pensait de cette vidéo. « Je passais par là en voiture. J’ai vu des supporters un peu animés, l’un d’eux m’a reconnu et je lui ai fait coucou. Je suis parti après. Le dimanche, je fais ce que je veux en famille ».

On le sait malheureusement, la fête des supporters marocains, dimanche après-midi, a tourné court. Après le match du Mondial Belgique-Maroc qui s’est fini sur un score de 0-2, des émeutes ont en effet éclaté dans le centre de Bruxelles, notamment boulevard Lemonnier, mais aussi dans le quartier des Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean, place du Pavillon à Schaerbeek et place Barra à Anderlecht. Dans le centre-ville, des dégâts ont été causés à des véhicules et à du mobilier urbain et des personnes ont été blessées. Une journaliste notamment a été touchée au visage par des feux d’artifice et un véhicule des pompiers a été caillassé. Un feu de signalisation a été détruit et un conteneur incendié.