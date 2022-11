La police intervient à Boussu: après une soirée arrosée, il croit que sa voiture a été volée alors qu’elle se trouve là où il l’a stationnée

Ce samedi, vers 6h du matin, la police boraine a été contactée à la suite d’une bagarre entre deux individus rue de Valenciennes à Boussu. A l’issue d’une soirée plus qu’arrosée, l’un des deux hommes ne trouvant plus sa voiture a accusé le second d’avoir comploté avec des amis pour voler son véhicule. L’alcool aidant le ton est monté et des coups ont été échangés. Ne nécessitant pas de soins, les deux personnes ont été arrêtées pour ivresse sur la voie publique. Quant à la voiture de Monsieur, elle se trouvait sur le parking là où il l’avait lui-même stationnée avant de débuter sa « folle » soirée.

Ordonnances de capture

La police boraine est aussi intervenue pour deux ordonnances de capture. Mercredi dernier, le service intervention de la zone a procédé à l’interpellation d’un individu, en séjour illégal, qui faisait l’objet d’une ordonnance de capture. L’individu a été déposé à la prison où il doit effectuer un séjour de 5 ans.