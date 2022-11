Gare à la tentation de «l’argent facile»: un jeune sur dix a déjà été approché pour devenir une mule bancaire, «les fraudeurs les approchent là où ils se rassemblent ou via les réseaux sociaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La grande fraude du moment qui cible les jeunes (16 à 30 ans) est celle de la mule financière ou mule bancaire. Selon une enquête réalisée pour Febelfin (Fédération belge du secteur financier), 10 % des jeunes interrogés ont été approchés pour faire office de mule (contre 6 % en 2021) et 13 % connaissent quelqu’un à qui on a proposé de devenir une mule. Plus étonnant : 14 % des jeunes interrogés pensent que cette pratique n’est pas une infraction pénale.

Présenté comme un petit service à rendre

De quoi parlons-nous ? D’un fraudeur qui, soucieux de blanchir de l’argent sale, demande à un jeune de pouvoir utiliser son numéro de compte pour faire transiter l’argent. Le montant sera envoyé ensuite sur un autre compte ou alors, le fraudeur le récupérera en cash à un bancontact grâce au jeune qui lui aura aussi prêté sa carte bancaire.