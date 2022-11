Un marché de Noël solidaire le 10 décembre à Sombreffe

Le samedi, de 9 à 22h, concerts, spectacles et animations de rue rythmeront les festivités de fin d’années. Une récolte de vivres se déroulera au profit des plus démunis. Une soupe solidaire est prévue pour se sustenter. Cacao, vin chaud et tartiflette seront également proposés. Des partenaires locaux tiendront des stands sur ce marché. Le Père Noël sera présent et distribuera cougnous et cadeaux entre 11 et 13h.

À 16h30, le départ de la corrida sera donné. De 10 à 17h, une donnerie solidaire se tiendra au complexe sportif.