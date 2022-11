Des coups de béquille dans un parc de Braine-l’Alleud: 37 mois de prison ferme

Lorsqu’elle a prononcé ses réquisitions en l’absence du prévenu qui faisait défaut à l’audience, la substitut avait qualifié ces déclarations d’hallucinantes, soulignant que le prévenu était lui-même alcoolique et cocaïnomane. Il a frappé en se servant d’une béquille et la victime a subi d’importante blessures, notamment au niveau du front.

Jérôme D. a affirmé aux enquêteurs que l’homme, qui était ivre, «faisait le malin». Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des coups avant d’en porter, le prévenu a affirmé que la victime était trop lente pour cela. Remis en liberté sous conditions, le Brainois n’a pas respecté ces conditions et à l’audience, la substitut a souligné le caractère antisocial et violent du prévenu, l’expert qui l’a examiné ayant mis en évidence une incapacité à se conformer aux normes sociales. Le Brainois avait déjà été condamné à quinze reprises, notamment pour des faits de violence et des vols.