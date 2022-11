Un nouveau McDonald’s ouvre ce mardi à Gembloux

Valérie Bovy, la franchisée, travaille pour McDonald’s depuis 10 ans. Elle a été la première femme à être franchisée, avec ses restaurants de Bascule, Overijse et Namur. « Je me réjouis d’ouvrir un quatrième restaurant, de créer de l’emploi dans la région », sourit-elle.

Dès septembre, Valérie Bovy a lancé sa phase de recrutement. Au total, 70 nouveaux collaborateurs, tous profils confondus, forment l’équipe gembloutoise. De nombreux étudiants ont également rejoint l’équipe.

Valérie Bovy en est à son quatrième restaurant franchisé. - McDonald’s

Des initiatives durables

Ce nouveau restaurant dispose d’un système de gestion des déchets propre à la chaîne : le Green Truck. Les déchets sont triés en différents flux puis transportés par camion et recyclés deux fois par semaine. L’huile de friture usagée est, par exemple, recyclée en biodiesel.

150 places assises en intérieur. - McDonald’s

En parallèle, les poubelles du restaurant aident les consommateurs à trier les déchets via quatre lignes : liquides et glaçons, gobelets vides, PMC et déchets résiduels. Les travailleurs collectent les détritus autour du restaurant, une fois par jour.

Deux points de recharge pour les voitures électriques sont mis à disposition des clients sur le parking. Les panneaux solaires permettent d’économiser 3 tonnes de CO2 par an. Ils sont complétés par une énergie 100 % verte, selon McDonald’s.

Une attention particulière au tri des déchets. - McDonald’s

L’établissement gembloutois est construit avec des matériaux durables. L’eau est récupérée pour les chasses d’eau et l’arrosage des espaces verts. Les urinoirs fonctionnent sans eau afin d’économiser 4 litres par chasse, ou 100 m³ d’eau potable, soit la consommation annuelle d’une famille moyenne.

L’équipe gembloutoise compte 70 collaborateurs. - McDonald’s

Les clients seront accueillis entre 10 et 23h et jusqu’à minuit au drive-in (1h du matin les vendredis et samedis). Une plaine de jeux est mise à disposition des plus jeunes.