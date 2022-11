«Time»: plongez dans le milieu carcéral anglais en suivant les destins parallèles d’un détenu et d’un gardien de prison, sur Auvio

Dur mais d’une justesse folle, ce feuilleton, disponible sur la plateforme de streaming de la RTBF jusqu’au 22 avril 2023, est une plongée pleine d’humanité dans l’enfer du système carcéral anglais.

En quatre épisodes poignants, à voir sur Auvio, la série rapporte les destins parallèles du détenu Marc Cobden et du maton Eric McNally. Campé par Sean Bean, surtout connu pour ses rôles dans « Le Seigneur des anneaux » et « Game of Thrones », le premier est un enseignant et père de famille taiseux, rongé par la culpabilité d’avoir fauché un cycliste alors qu’il avait bu. Condamné à quatre ans de prison, il accepte sa peine, qu’il entend purger en toute discrétion, avant que la violence du milieu ne le rattrape.