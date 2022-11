«Le temps jadis», un brocanteur-antiquaire, ouvre ce samedi à Frasnes dans un espace de 5.000m2: «Mon idée avec cet établissement est de m’ouvrir aux particuliers»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est au nº840 de la chaussée de Bruxelles, à Frasnes-lez-Gosselies (Les Bons Villers), que s’est installé le brocanteur-antiquaire « Le temps jadis ». Là, sur cet axe idéalement situé entre Charleroi et Bruxelles, les professionnels et les particuliers peuvent trouver tout le mobilier et quelques éléments de décoration qui leur plaît.

À la tête de l’enseigne, on retrouve Benjamin Abraham. Ce Gembloutois de 45 ans, issu d’une famille de brocanteur-antiquaires, possède déjà trois entrepôts à Eghezée. Avec ce bâtiment, il souhaite s’ouvrir aux particuliers, mais pas seulement.