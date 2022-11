Trafic de drogue international démantelé à Arlon: de l’Amérique du Sud à la Grande-Bretagne, voici l’incroyable trajet de la cocaïne et comment la mafia serbe opérait

« Il s’agit de la plus belle prise de cocaïne en province de Luxembourg », nous glisse quelqu’un du milieu judiciaire. La drogue, on le sait, est un fléau sur notre territoire. Un territoire idéalement situé pour les trafiquants de part sa proximité avec le Luxembourg ou la France. Les petits dealers encombrent souvent nos tribunaux correctionnels. Le trafic démantelé ce samedi dans le chef-lieu dépasse de très largement ce qu’on a l’habitude de voir. 115 kilos de cocaïne saisis, cinq personnes arrêtées, quatre placées sous mandat d’arrêt… C’est un montant de 11,5 millions de drogue qui « dormait » dans un entrepôt qu’on pensait à l’abandon. Un entrepôt qui jonche une des routes les plus fréquentées du territoire arlonais. Il s’agit en effet de la N4 menant vers Steinfort et que des centaines de frontaliers empruntent chaque jour. Ce lundi, on en apprend un peu plus sur l’organisation de cette mafia serbe. Une organisation dangereuse et parfaitement organisée.