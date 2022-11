Ils ne sont plus que quatre: Adelina (Virton) file en demi-finale du Meilleur Pâtissier

Non pas du tout. Avoir été sélectionnée sur 10.000 candidats, c’était déjà énorme. Il y a eu plusieurs étapes de castings et, à chaque fois, je me disais que ce n’était pas grave si je n’étais pas prise pour la suivante que c’était dingue d’avoir été jusque-là et ainsi de suite… (Sourire) Je me rassurais comme ça. Et quand j’ai été prise, je me suis dit que ce n’était pas grave si j’étais éliminée à la première émission, au moins j’aurais vécu cette aventure. Jamais je n’aurais pensé pouvoir être en demi-finale. C’est un truc de dingue. Plus les semaines avançaient et plus je me rendais compte de quoi j’étais capable. C’est juste magique !

Quand on est dedans, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu’il se passe. Je ne me disais pas ‘waow trop bien tu es en demi-finale’. Au contraire, on pense que c’est bientôt la fin, ça va être encore plus dur, ce ne sont plus que les meilleurs qui restent. Là c’est vraiment le concours. Ce n’est plus comme les premières semaines où c’était plus ambiance colonie de vacances.

Tu sens plus la compétition ?

Bien sûr, on est dans le vif du sujet. Les épreuves de Mercotte sont de plus en plus difficiles, on a de moins en moins d’informations. Tout est plus stressant.

Sur l’épreuve de Cyril, tu as fait un grand flop avec Cléo…

Ben, j’étais flop quoi… Pourquoi grand ? Je n’ai plus qu’à aller me chercher une corde après l’interview… (Rire) Non, j’étais en flop quoi. Ça s’est bien passé. Je ne dramatise pas, c’est juste que ma pâte à churros, tout comme celle de Cléo n’était pas assez cuite. Sinon ma préparation était bonne. Elle comme moi n’avions jamais cuit de churros, c’est une cuisson assez spéciale.

Et tu enchaînes encore par un flop puisque tu es dernière à l’épreuve de Mercotte…

Oui, je suis dernière. Plus on avance dans le concours, moins il y a d’informations, en plus, il y avait des mots en Espagnol. Quand on commence l’émission par un flop, ce n’est pas forcément génial, tout rentre en compte.

Tu n’avais jamais fait de nougatine…

Je n’en avais jamais fait et Mercotte ne nous donne pas les quantités… Une recette à la nougatine, ce n’est pas évident, ça sèche très vite, rien n’était écrit. C’était compliqué.

N’est-ce pas une erreur de ne pas avoir ‘tout’ essayé avant d’intégrer le concours ? D’essayer de connaître un maximum de choses…

Le tournage commence peu de temps après avoir appris qu’on est sélectionné au concours. Entre-temps, on a quand même une vie. Tout essayer, c’est impossible. Il y a tellement de techniques différentes en pâtisserie, de recettes…

As-tu eu peur en te disant ‘si je me loupe sur le coup de cœur, c’est moi qui saute’ ? Il y avait beaucoup de pression…

Oui évidemment, c’était très très chaud pour moi. Je comptais beaucoup sur le Coup de cœur pour espérer ne pas sortir.

Tu as choisi de présenter une guitare en trompe-l’œil…

On devait réaliser en gâteau un symbole de l’Espagne. À la base, j’étais partie sur une danseuse mais c’était déjà pris. Je n’ai pas cherché longtemps, je me suis dit qu’une guitare, ça pouvait le faire. J’ai bien fait de choisir ça finalement. Le destin est bien fait. La guitare a eu l’effet que j’imaginais. (Sourire)

Tu étais confiante lors de cette épreuve ?

Pour l’épreuve créative, je suis très confiante. Je mets beaucoup de niveau, de technicité. Mais il suffit que je me loupe sur une étape et ça peut tout faire foirer. En trois heures, c’est vraiment juste et je me donne à fond pour tout réussir. Il y avait énormément de détails sur ma guitare.

On a l’impression qu’au fil des émissions Benjamin s’améliore et toi, tu enchaînes les flops… Tu confirmes cette impression ?

Je dois confirmer que moi, je deviens de plus en plus nulle vers la fin ? Non, je ne confirme pas ça du tout. (Rire) Benjamin est quelqu’un de très compétiteur dans l’âme. Au fur et à mesure des semaines, il s’est beaucoup amélioré. Au début, c’est vrai qu’on se disait qu’il était plutôt là pour faire ses petits gâteaux mais que ce n’était pas un concurrent de taille. Et puis les semaines passent, et on s’est dit ce n’est pas que le Toulousain tchatcheur, rigolo mais un compétiteur de taille. On le voit de semaine en semaine. Pour ma part, je sais que je suis une très bonne pâtissière, une excellente technicienne. Je suis dans les dernières à rester et dans les meilleures. C’est juste que là c’est l’épreuve qui rentre en compte et pas du tout que mon niveau baisse. Alors là, pas du tout !

Vos semaines et week-ends sont bien remplis à Benjamin et toi ?

Oui, c’est très chargé tout le temps, c’est pour ça qu’on a chacun quitté nos boulots respectifs. Au bout d’un moment, ça devenait compliqué. À deux, on est une force, on a plus d’idées, on a beaucoup de projets. Le temps, on ne l’avait plus à cause du boulot. On est à 100 % dedans. On a plus de boulot mais on adore ça. On adore ça.

Votre histoire d’amour fascine…

Oui, d’ailleurs nous sommes invités dans l’émission de Faustine Bollaert ‘Ça commence aujourd’hui’ sur France 2. C’est diffusé cette semaine. On s’intéresse à nous. Ils adorent notre histoire. Quelques projets s’offrent à nous mais on ne peut pas encore en parler. À deux, on touche beaucoup plus de monde.

As-tu envie de te diversifier comme Julien Lapraille, radio, télé, etc. ? Top Chef lui a ouvert plein de portes… Vas-tu t’engouffrer dans chaque porte, chaque projet peu importe si ça ne touche pas à la pâtisserie ?

Oui j’aime beaucoup partager. Après je n’accepterais pas des choses qui sont totalement hors sujet, faire une télé-réalité qui ne me ressemble pas. Je veux rester dans ce que je suis. J’adore la radio, parler, rigoler, partager, j’adore ça. Quand j’ai fait ‘La cerise sur le gâteau’ où j’ai joué à l’animatrice avec Emilie Dupuis parce que Mélanie n’était pas là, je me suis prise au jeu. C’était génial. En plus, en parlant de pâtisserie, j’ai adoré.

Vos followers adorent vous suivre ?

Oui, notre communauté à Benjamin et moi adorons nous suivre au quotidien quand on se filme. Je n’aurais jamais imaginé faire ça. J’ai 36.000 abonnés pour le moment. On a posté notre logo Ben & Adé pastry lovers sur nos comptes respectifs. Tout ça plaît.

Comment s’annoncent les semaines à venir…

Chargées. (Sourire) Beaucoup d’ateliers sont prévus en décembre. On fignole le lancement de notre box pour les Fêtes de fin d’année d’ici 1 à 2 semaines probablement avec un jeu concours. On est que deux à le faire, on a envie que tout sorte de notre tête. Noël et Nouvel An sont prévus en Belgique. On va à Toulouse une semaine par mois mais en décembre, c’est impossible.