Scènes de pillage en marge des émeutes à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique: plusieurs commerçants ont été attaqués une fois l’obscurité tombée, «ils ont tout cassé pour parvenir à rentrer» (vidéo)

Au-delà de tout le vandalisme auquel on a pu assister suite à la victoire footballistique du Maroc contre la Belgique, il y a également eu ce dimanche en fin d’après-midi, une fois l’obscurité tombée, des scènes de pillage en marge des émeutes à Bruxelles. Plusieurs commerçants d’Anderlecht ont notamment été attaqués à tour de rôle par un seul et même groupe d’individus ; entre autres dans la rue Brogniez où tout d’abord, un night shop a été victime des pilleurs, vers 17 h 30, et, puis, un Proxy Delhaize, vers 18 heures.