Grève SNCB: c’est reparti pour un tour! La province de Luxembourg, à nouveau discriminée

La grève SNCB durera trois jours successifs cette semaine. Du jamais vu depuis plusieurs années, dont les navetteurs se seraient bien passés. Encore une fois, ce sont les provinces qui sont le moins bien desservies qui en pâtissent le plus : les provinces de Luxembourg et de Namur sont les plus impactées. En cause : le manque de travailleurs non-grévistes.

« La cabine de signalisation d’Infrabel de Namur – nécessaire à la circulation des trains en toute sécurité – restera fermée en raison du nombre insuffisant de membres du personnel, ce qui empêchera la circulation de trains dans la majorité de la province de Namur (à l’exception de la dorsale wallonne), de Luxembourg et dans certaines parties du Brabant wallon, comme à Ottignies », peut-on lire dans le communiqué.