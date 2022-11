Croissance significative des ventes chez les détaillants belges pendant la Cyber Week

Selon les données de Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d'Europe, montrent que les détaillants belges ont vendu à peine plus en moyenne le dernier Black Friday en comparaison avec le même jour en 2021. D'après les chiffres de Mollie, les boutiques en ligne belges ont vu leurs ventes augmenter de 0,87 % cette année. Sur l'ensemble de la cyber semaine, qui commence le lundi précédant le Black Friday, les détaillants belges ont vu leurs volumes de vente augmenter de 10,47 % par rapport à la même période l'année dernière. Si l'on considère l'ensemble des ventes dans le monde, Mollie constate une augmentation de 14,5 % par rapport à 2021 pour le Black Friday, et de 13,5 % pour la Cyber Week. Il semble donc que les consommateurs belges soient plus prudents dans leurs dépenses en ces temps incertains que les acheteurs de nos pays voisins.

Moyens de paiement : en Belgique, Bancontact reste dominant

En ce qui concerne les modes de paiement, on constate une augmentation notable, au niveau international, du volume des ventes acquises via le mode de paiement "Buy Now, Pay Later". Ce pourcentage a augmenté de 57 % par rapport à 2021. Enfin, 6 % des dépenses totales effectuées pendant le Black Friday ont été payées par ce moyen. En Belgique, le chiffre est de 1,16 pour cent. Les Belges continuent à utiliser principalement Bancontact pour régler leurs achats en ligne. Bancontact reste le principal moyen de paiement, avec 54,68 %.