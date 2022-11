Présidence de DéFI: Pascal Goergen se retire de la course et soutient François De Smet

«L’objectif de ma campagne au plan national est atteint : la Wallonie a été et est au cœur de la campagne. Les autres candidats se sont emparés du sujet et c’est tant mieux. François (ndlr: De Smet, l’actuel président de parti, candidat à sa succession) a donné des garanties pour que la Wallonie soit au cœur de la stratégie politique et de la campagne 2024. Pour envoyer plusieurs députés au parlement wallon (et ainsi participer à la gestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et au parlement fédéral, les candidats wallons seront soutenus afin de briser une fois pour toutes ce plafond de verre», a commenté celui qui est actuellement président de DéFI Wallonie.

Dans un communiqué, celui-ci a précisé qu’il soutenait désormais la candidature de François De Smet. «Après m’être concerté avec mes soutiens wallons, j’estime que, des deux candidats, c’est le président actuel qui a le mieux saisi l’importance du soutien aux sections wallonnes, comme il l’a montré à Tubize récemment. Il était aussi allé sur le terrain dès la sortie du COVID et ce, dans toutes les provinces wallonnes. François ne pouvait pas être partout, mais je dois reconnaître qu’il était présent dans les moments importants», a-t-il justifié.