Fin de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h à Mouscron

Entre économie d’énergie et insécurité, les avis divergeaient quant à la décision de couper l’éclairage public de minuit à 5h du matin chaque nuit. Deux semaines après le mise en place de ce processus, qui devait durer jusqu’au 31 mars, la ville de Mouscron décide de faire machine arrière et de complètement changer d’avis. Ce lundi après, midi, les membres du Collège communal ont pris la décision radicale de ne plus éteindre l’éclairage public. De nombreux citoyens avaient déjà interpellé les autorités pour exprimer leurs inquiétudes pour leur sécurité et celles des autres.

« Si la proposition d’Ores d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h est louable dans le contexte énergétique et au regard de la cause environnementale, la priorité du Collège communal reste la sécurité des citoyens », a précisé le Collège. « Dès qu’Ores aura pu intervenir pour concrétiser cette décision, l’éclairage sera donc à nouveau opérationnel la nuit sur l’ensemble des voiries et espaces publics du territoire communal. »