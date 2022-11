Investir dans un bien immobilier en Espagne? Les questions à se poser avant...

Préparer l’acquisition

« Le marché espagnol est très réactif. Les Belges sont en concurrence avec les Espagnols et de nombreux candidats acquéreurs d’autres nationalités. C’est pourquoi il faut définir précisément ce que vous recherchez pour saisir l’offre qui vous correspondra le mieux. Pensez au but recherché (investir pour y vivre à la pension, venir en vacances en famille, générer des revenus locatifs, faire la fête entre amis…), au budget maximum que vous souhaitez y consacrer, au type de bien (neuf ou ancien, maison ou appartement, avec ou sans piscine, etc.) et au type d’environnement (front de mer, centre-ville, campagne…).