«Star Academy»: vous allez pouvoir visiter le château de Dammarie-les-Lys, et pour la bonne cause!

Le château de Dammarie-les-Lys a fermé ses portes la semaine dernière. Après six semaines de compétition, c’est Anisha qui a remporté la « Star Academy » 2022. Le retour de l’émission a plongé les fans de la télé-réalité musicale dans la nostalgie, et ils étaient au rendez-vous, vu l’engouement autour du programme.

Jean-Michel Pontet, propriétaire du site depuis 2008, a dévoilé l’information auprès du Parisien : « L’essentiel des décors sera visible. Ce ne sera pas une visite guidée, mais une déambulation suivant un sens de cheminement. Les visiteurs arriveront par le théâtre, le premier bâtiment quand on rentre à droite. Puis ils se dirigeront vers le château, son rez-de-chaussée avec la cuisine, le salon, la pièce de musique, et les étages avec les chambres et une des deux salles de bains. Ensuite ils iront au bâtiment où se trouvent le studio d’enregistrement et la salle de musique. Ils termineront par le bâtiment avec la salle des professeurs et le bureau de Michaël Goldman. »