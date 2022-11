Louvain-la-Neige illumine le centre de la cité universitaire: un parfum de crise souffle sur le marché de Noël

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année à la même période, les centres-villes de nos communes brabançonnes changent de visage pour revêtir leur plus beau costume de Noël. Illuminations, décorations, chalets, marché, etc. : tout est rassemblé pour que la magie opère. Pour les communes qui en organisent, les marchés de Noël jouent un rôle crucial dans cette atmosphère féerique. Un bon vin chaud, une tartiflette, et on se croirait au ski !

Louvain-la-Neige

Avec l’événement Louvain-la-Neige, la cité universitaire du Brabant wallon ne déroge pas à la règle et attire bon nombre de visiteurs à cette période. Mais après une année 2021 avec encore quelques séquelles de la crise sanitaire – le masque et test Covid étaient requis à l’entrée –, c’est une autre crise qui vient rythmer le marché. La crise énergétique vient désormais s’immiscer à la fête.