La CGSP Cheminots installe un piquet de grève filtrant à un endroit stratégique à Bruxelles-Midi: «Ça fait longtemps qu’on n’en a pas fait là»

Derrière l’enseigne « Tuc Rail » se cachent en réalité toutes les cabines de signalisation du rail de Bruxelles. C’est ici que toute la circulation ferroviaire est constamment contrôlée et réglée : une véritable pierre angulaire dans le fonctionnement des trains. « Ça fait longtemps qu’on n’en a pas fait devant une cabine de signalisation », souligne Philippe Dubois, secrétaire permanent régional à la CGSP Cheminots.

Carton jaune

Durant plus ou moins une heure, jusqu’au début « officiel » de la grève, un piquet de grève filtrant est placé devant l’entrée. « L’idée est de retenir un petit moment les travailleurs, tout en dialoguant avec eux pour qu’ils comprennent notre point de vue et pourquoi on fait grève aujourd’hui », précise Philippe Dubois.