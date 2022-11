«Je suis très timide côté séduction»: Matt Pokora nous raconte sa rencontre avec Christina Milian

Depuis 2017, c’est l’amour fou entre Matt et Christina Milian, la maman de ses enfants, qu’il a épousée fin 2020. « Je suis très timide côté séduction. Ça a toujours été le cas. Si dans un restaurant une femme me plaisait, je n’osais pas y aller. J’ai toujours eu peur de gêner, de déranger et passer pour le lourdaud de service. Et avec Christina, c’était pareil », nous raconte-t-il.

Et de poursuivre : « On s’est connus à Saint-Tropez. Le directeur du restaurant est venu quatre fois en me disant qu’il voulait me la présenter. Je disais non, en pensant qu’elle n’avait peut-être pas envie qu’on l’importune. Et à la cinquième fois qu’il m’a fait signe, elle regardait vers moi. J’aurais été un goujat de refuser. J’ai été la saluer et ça a été fulgurant. On a parlé cinq minutes, on a échangé nos numéros et dix minutes après, elle m’envoyait un texto. C’est la rencontre d’une vie, le genre de truc auquel on ne s’attend pas. »