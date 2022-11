Cafés Rombouts présente sa nouvelle machine E-OH... pour une préparation facile et rapide de l'espresso, sans aluminium ni plastique

E-OH est disponible en noir, blanc et gris argenté, et en vente dès à présent sur ROMBOUTS.com. Elle est idéale en cette fin d'année pour servir un espresso parfait à vos invités ou à offrir comme cadeau de Noël !

Pour préparer une tasse de café, il suffit d'insérer une dosette d'espresso Rombouts dans la partie supérieure et d'appuyer sur le levier chromé. Vous choisissez alors la taille de votre café et quelques secondes plus tard, votre café est prêt ! L'appareil est silencieux et s'arrête automatiquement. La dosette de café usagée tombe automatiquement dans un récipient.