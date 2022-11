Emiliano Bonfigli dénonce l’attitude de Kevin De Bruyne: un leader ne peut pas se comporter comme ça!

En juin dernier, dans ces mêmes colonnes, j’écrivais déjà que Kevin De Bruyne se devait d’être irréprochable, tant dans son attitude que dans son discours. À l’époque, les Diables rouges venaient de se prendre une rouste face aux Pays-Bas en Ligue des Nations. Ce soir-là, devant ses propres supporters, De Bruyne n’avait clairement pas envie de jouer. Son langage corporel trahissait à la fois son agacement et son ennui. Il avait tout simplement envie de vacances après une saison épuisante. Quelques jours plus tard, après le match nul obtenu au pays de Galles, il avait même affirmé que la Belgique aurait gagné avec son équipe type. Un manque de respect flagrant envers les Trossard, Theate, Boyata et autre…

de videos

Aujourd’hui, alors qu’il dispute peut-être la dernière Coupe du monde de sa carrière, Kevin De Bruyne n’a finalement pas retenu ces leçons d’humilité. Les deux rencontres qu’il a disputées face au Canada et au Maroc sont tout simplement indignes du talent qui est le sien. Pire, certaines déclarations sont tout simplement embarrassantes. Déclarer à un journal britannique que les Diables sont trop vieux, cela peut évidemment choquer certains joueurs. Un leader ne peut pas se comporter ainsi. La réponse ironique et cinglante de Jan Vertonghen, juste après la défaite face aux Marocains, exprime en tout cas un malaise très palpable au sein du noyau des Diables. Même le sélectionneur Roberto Martinez l’avoue à demi-mot : « C’est normal que les émotions entrent en jeu, quand vous vous retrouvez dans une telle situation avec un dernier match décisif pour votre avenir en Coupe du monde »… L’implosion n’est pas loin en cas de contre-performance ce jeudi face à la Croatie.

La chute ou le sursaut ?

Ce jeudi, les Diables vont en effet se retrouver au bord du précipice. Kevin De Bruyne n’a désormais plus le choix. Il doit oublier Manchester City. Ici, il est en équipe nationale : Guardiola n’est pas sur le banc, Haaland n’est pas là pour transformer ses caviars, et Ruben Dias ne ferme pas à double tour la défense centrale. Mais ce maillot rouge des Diables est tellement important pour 11 millions de supporters. Ceux-ci n’attendent qu’une chose : que Kevin De Bruyne parle, mais avec son talent cette fois !