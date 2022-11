Guerre en Ukraine: l’Union européenne va sanctionner le contournement de ses sanctions contre la Russie

« L’UE a répondu avec détermination à la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. Elle a adopté un nombre sans précédent de sanctions pour cibler l’économie de la Russie et contrecarrer sa capacité à poursuivre cette agression », a expliqué le ministre tchèque de la justice Pavel Blazek. « Pour réussir, leur mise en œuvre nécessite un effort conjoint, et la décision d’aujourd’hui est un outil essentiel pour garantir que toute tentative de contournement de ces mesures sera stoppée », a-t-il ajouté.