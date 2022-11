Depuis plusieurs mois, Annick voit plusieurs inconnus débarquer mystérieusement devant chez elle et frapper à sa porte: «J’en ai marre, mais la police ne peut rien faire…»

Interpellée, l’habitante de Genk décide de signaler l’incident via Police-on-Web et reçoit rapidement une réponse. « Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire car aucun crime n’avait été commis. J’en ai marre, mais la police et Facebook ne peuvent rien faire ».

Plus que déconcertée, Annick est désormais sans mots et ne comprend pas pourquoi est-elle visée ? « Est-ce que quelqu’un me vise ? », se demande-t-elle. « Je n’ai de querelle avec personne et je suis juste une innocente citoyenne. Je pense que ce sont des escrocs qui collectent l’argent et qui envoient une adresse au hasard. Malheureusement, c’est la mienne ».