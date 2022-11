Shop In Charleroi, le comité des commerçants, organise une Grande Parade de Noël à travers Charleroi le 10 décembre prochain: spectacles, chants, présence du Père Noël et bien d’autres au programme

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Décembre se rapproche ! Et arrivent avec lui les festivités de Noël. Sur la place de la Digue, le marché a déjà ouvert ses portes ce vendredi 25 novembre et Charleroi s’est parée de ses plus belles illuminations. Mais l’union de commerçants « Shop In Charleroi » vient aussi mettre la main à la pâte pour offrir encore plus de magie durant cette période. Le comité a mis sur place La Grande Parade de Noël, qui se tiendra le 10 décembre prochain à la ville basse ainsi qu’à la ville haute. « Il y aura un bus anglais décoré, une calèche avec le Père Noël, les lutins, des échassiers, des bonhommes de neige, des spectacles, de la musique, des distributions de bonbons… Bref, il s’agira véritablement d’un bel événement », nous confie Fabrizzio Padovan, président de Shop In Charleroi.

Demandez le programme !

Et c’est tout un programme qui est prévu ce 10 décembre !