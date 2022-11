10.000 policiers dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les violences à leur égard et l’indifférence des politiques

Près de 10.000 membres et soutiens de la police ont battu le pavé ce lundi pour dénoncer les violences commises à leur égard et « les fausses promesses du gouvernement ». L’impressionnant cortège bardé de bleu s’est élancé depuis la gare de Bruxelles-Nord à Schaerbeek pour rejoindre la gare centrale, le palais de justice situé sur la place Poelaert, puis le carrefour Arts-Loi.

La grogne des policiers était palpable tout au long du parcours. Certains vestiges du rassemblement de la veille contre les violences faites aux femmes, dont une affiche portant le message « Police sexiste, État patriarcal » a été rageusement arrachée et laissée en pièces sur le trottoir. Des pétards pour le moins puissant et assourdissant ont été déclenchés sur la place Poelaert à Bruxelles. Le bâtiment abritant le tribunal civil a par ailleurs reçu quelques œufs sur la façade…

« La manière dont nous sommes traités est scandaleuse, nous ne pouvons l’accepter », a clamé Carlo Medo du NSPV à la fin du rassemblement, à quelques dizaines de mètres du cabinet du Premier ministre. « Il est temps que le monde politique entende le signal. »

Eddy Quaino, permanent CGSP, a poursuivi en rendant hommage aux policiers récemment tués en service. « Nous avons besoin de moyens et de sécurité, la ministre de l’Intérieur doit prendre conscience de la colère. Nous allons gagner ce combat ! », a-t-il ajouté.

« Le métier n’attire plus »

« Respect. C’est ce dont vous faites preuve, et ce que vous êtes en droit d’exiger », a conclu Vincent Gilles du SLFP.

Philippe, sous officier de la police namuroise qui a fait le déplacement ce lundi ne cache pas son amertume. « Comme le disait Coluche, si manifester servait à quelque chose, cela ferait longtemps qu’on l’aurait interdit. Mais au moins, on est là, on marque notre soutien », nous dit-il. « J’ai vingt ans d’ancienneté et mon statut n’a pas évolué. J’ai plein de jeunes connaissances qui voulaient devenir policier et qui maintenant font machine arrière. Le métier n’attire plus et les insultes sont quotidiennes », lâche-t-il.

« La violence s’installe aussi car on manque de moyens. On ne peut pas faire face aux grosses organisations criminelles d’aujourd’hui. On est complètement débordé et on doit faire des choix dans les enquêtes. Une démocratie qui fonctionne passe aussi par une police bien financée mais le bateau fuit à plusieurs endroits. C’est bien de nous présenter des condoléances mais on préférerait se sentir entendu et soutenu », déclare à l’adresse des politiques Quentin, membre d’un service d’enquête de la police judiciaire de Bruxelles.

« On en a assez des promesses », résume le permanent CGSP Eddy Quaino. « La ministre de l’Intérieur n’a pas tenu ses engagements en matière de revalorisation salariale ni d’aménagement de fin de carrière. Aujourd’hui, il y a un ras-le-bol. »