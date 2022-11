Le «P’tit Montagnard», rouvre ce mercredi à Lobbes, avec un concept inédit dans la région: des fondues de toutes sortes et des raclettes, à volonté!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les amateurs de fromage et de montagne vont être ravis ! Le « P’tit Montagnard », situé au nº46 de la rue de Binche, à Lobbes, rouvre ses portes. Fermé depuis la mi-novembre, sa reprise aura été très rapide. « Mon associé et moi avons entendu que le P’tit Montagnard était à remettre. Nous avons donc décidé de nous lancer et d’en faire un restaurant spécialisé dans les spécialités savoyardes, en développant une nouvelle carte, mais toujours dans la même idée que les précédents gérants », présentent Aurélien Gilot et Mirko Piccoli.