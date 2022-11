Accusé d’avoir tué Gaetano Sedici à Verviers, il jure qu’il n’a aucun souvenir de l’avoir poignardé

de videos

Lamine Fofana contestera les coups portés à Gaetano Sedici, a indiqué lundi son avocat devant la cour d’assises de Liège. Cet accusé ne conteste pas avoir porté des coups superficiels à deux victimes, mais il affirme n’avoir aucun souvenir d’avoir porté un coup de couteau mortel à Gaetano Sedici.

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits moins graves le même jour.